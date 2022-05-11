高雄市政府農業局推廣的高雄截切水果廣泛運用於學校營養午餐！學校午餐飯後水果採用4種高雄優質截切水果，次數達4次以上，市府將發給每校獎勵金1萬元，每校最高可得獎勵金3萬元，目前約有1／4學校，學生們天天都能吃到五顏六色各式水果，補充足夠的營養。

高市府農業局推動「學校午餐採用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」已邁入第3年，獎勵高雄在地國中、小學及幼兒園等，採用截切鳳梨、芭樂、木瓜及火龍果等截切高雄水果，提高身體免疫力。

高雄市目前約有1／4學校響應食用高雄截切水果，實踐吃在地、食當季的飲食理念，三民區光武國小營養師陳加松表示，爭取水果獎勵金，並將獎勵金回饋到孩童營養午餐，加上申請學校午餐採用國產可溯源食材實施計畫的補助，可讓孩子吃到更好的食材及吃得更營養，

國小及幼兒園學校老師則認為，學童正處於換牙及牙齦生長期間，截切後的鮮果方便學童即食，有效減少剩食。

高雄市農業局為了讓偏遠小校也可響應此計畫，吃到高雄最新鮮的果品，將獎勵金申請方式改採以「次數」計算，今年申請的偏鄉學校包括有桃源區建山國小、茂林區多納國小、甲仙區小林國小、六龜區新發國小等，學校表示，參與計畫可讓學童認識高雄農產，申請獎勵金可運用於食材採購，及解決偏遠地區食材成本運輸費用的問題。

高雄市農業局長張清榮表示，高雄鳳梨正值盛產熟成香甜，芭樂口感脆甜、木瓜皮薄肉紅多汁，以及6月之後則有外型鮮豔的紅龍果，為落實食農教育法，將在地食材推廣於營養午餐，吃一口在地水果，促成地產地消永續農業，讓種類豐富、清爽甘甜的高雄果品成為高雄囝仔的舌尖記憶。