金湖鎮長陳文顧今率同主管虔誠致敬，祈祝神明護佑四境，早日消除疫病，恢復正常生活。（金湖鎮公所提供）

農曆四月十一、十二日是金門新頭「伍德宮」「蘇府王爺」聖誕千秋日，坐落南海岸四大風水名穴之一「豹穴」的鄉野傳說，一直為鄉親父老津津樂道。金湖鎮長陳文顧今率同主管虔誠致敬，祈祝神明護佑四境，早日消除疫病，恢復正常生活。

伍德宮位於新頭村外濱海地方，背倚丘陵高地，面向遼闊的料羅灣海域，兩岸烽火對峙期間，四周遍布軍事據點，居高俯瞰國軍登陸艇運送物資、人員，一直是軍民信仰中心，香火常年不絕。

相傳伍德宮廟宇所在是金門南海岸四大風水靈穴之一的「豹穴」，唐貞元十三年，閩觀察使奏請皇帝設萬安監，專責滋養馬匹，浯州（金門舊稱）為其中之一。金門鄉親奉為「開浯恩主」的陳淵為浯州馬監，其下參謀蘇永盛同來，與其麾下邱、梁、秦、蔡等將軍結為金蘭，協力輔佐陳淵開闢草萊，讓島民得以安居樂業。

金湖鎮長陳文顧今率同課室主管遵循古禮祭拜蘇府王爺，虔誠祈求神明護佑四境平安，受到新頭伍德宮管理委員會主任委員陳財福、里長陳錦章和長老的熱烈歡迎。

境內各家戶今天也敬備牲禮、粿粽等祭品，前往伍德宮上香拜拜，祈求早日消除瘟疫，善信大眾平安健康。