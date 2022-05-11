北市大學泳將莊沐倫全大運個人單屆8金入袋。（運促會提供）

由國立體育大學承辦的2022全大運今天（11日）落幕，泳池畔最後一天北市大學莊沐倫助隊在公開男生組4X100公尺混合式接力以3分47秒53奪金，莊沐倫個人本屆全大運8金到手，大會也在所有賽事結束後舉辦閉幕典禮，國體大交棒給明年全大運東道主中原大學，相約桃園再相見。

儘管賽事期間國內新冠肺炎確診人數不斷攀升，國立體大仍盡力當個好主人，全力做好賽事防疫工作，今年全大運包括公開組、一般組共151校、超過1萬名運動健兒揮灑汗水，累計4項、9人次破全國紀錄，及25項、44人次破大會紀錄，共頒出541面金牌。

而收穫最豐富的應屬北市大學泳將莊沐倫，從擅長的50公尺仰式單日兩破全國紀錄，預告自己將強勢席捲獎牌榜，包括50公尺、100公尺、200公尺仰式3項個人賽，以及5項接力賽拿下金牌，是單屆8金的「黃金泳將」。

閉幕典禮上國立體大校長邱炳坤感謝全體師生及賽會工作人員盡心盡力，讓所有參賽者在舒適安全的舞台盡情發揮訓練成果，也感謝各大專校院選手與隊職員的熱情參與，還有參與的協辦單位、贊助夥伴、大會裁判、師生、志工夥伴等，帶領國體大完成了一項重要任務。

明年全大運將由中原大學承辦，該校自1991年首度辦理全大運至今，已有32年之久，在今年全大運閉幕典禮上，帶來台灣民謠「桃花鄉」弦樂四重奏，希望如同曲目，將全大運的精神在台灣的「桃花鄉」桃園持續綻放。