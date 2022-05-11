七家電信公司共同成立「電信消費爭議處理中心」，將做為未來快速調處國內電信資費、斷訊等相關爭議的機構。

七家業者分別為中華電信、亞太電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、台灣固網、新世紀資。NCC並於11日委員會議審議通過「電信消費爭議處理中心」組織章程。

NCC表示，歷年爭議最多的申訴案是在2018年電信三雄推出499雙飽資費所引發的相關申訴案，共約7,000多件，目前每年平均約有5,000～5,500多件申訴案件。

NCC說明，電消中心預期對於電信爭議可更快速給予消費者適當回應、處理。如需進一步調處，電消中心亦將依規定，聘請具備相關專業學養或實務經驗之公正人士擔任調處委員，協助民眾與電信業者間以簡易迅速非訟之方式，於雙方自主、自決及合意之方式解決消費爭議。

但若調處一個月仍無法處理爭議，民眾仍可循其它五個管道協助，包括NCC、消費爭議中心、業者、找消保團體如消基會、地方政府消保機構、提起訴訟，NCC強調，仍會依法監督管理電消中心之運作，並於重大消費爭議或有緊急必要時介入處理。