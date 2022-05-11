越南電信商Viettel集團和高通技術公司今日宣布計劃合作開發具有大規模MIMO功能和分散式單元（DU）的新一代5G無線電單元（RU），著重在協助快速追蹤越南和全球5G網路基礎設施和服務的發展與推出。

使用高通X100 5G RAN加速卡和大規模MIMO高通QRU100 5G RAN平台，結合Viettel High Technology的先進的硬軟體系統，將有助於Viettel加速高效能Open RAN大規模MIMO解決方案的開發和商用，簡化網路部署並降低總擁有成本（TCO）。

結合Viettel在開發電信基礎設施具備的專業知識，與高通技術公司在為裝置和基礎設施產品開發高效能和低功耗特殊應用積體電路（ASIC）5G 解決方案的領先技術地位，將推動蜂巢式生態系並加快創新周期。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「越南各地對可靠、穩健和強大的行動體驗的需求日益擴大，我們預期終端用戶和企業都將出現新一波對5G服務的需求。與Viettel攜手合作將讓我們能夠實現創新，並推出可推動蜂巢式生態系統並加速現代網路大規模啟用和部署的技術。我們期待與Viettel密切合作，為越南和全球打造先進的5G基礎設施和服務。」

據了解，ViettelViettel已完成涵蓋97％越南人口的大型4G電信基礎建設，並且成為越南採用5G的先鋒。迄今，Viettel已在越南16個城市和省份提供5G服務。Viettel開發完整的網路要件，包括裝置、無線接入網路（RAN）、傳輸網路和核心網路。Viettel High Technology是Viettel的研發部門，負責電信解決方案的設計、開發、製造和商業化。