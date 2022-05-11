台北市6到12歲兒童疫苗接種在即，副市長蔡炳坤透露，符合資格的158校、12.8萬多名學生中，僅有2.9萬有意願接種，佔比約23％，比首次調查的46％還少一半，他認為原因是許多家長在等候兒童BNT疫苗，呼籲中央盡快告知家長到貨期程，以及是否能與莫德納疫苗混打。

蔡炳坤今陪同市長柯文哲前往木柵機廠視察，媒體詢問兒童疫苗接種狀況，他表示，調查全市158校、共12.8萬餘學生的接種意願，截至昨日為止，僅2.9萬生有意願接種，佔比約23％，比第一次調查時佔比46％還減少一半。

蔡炳坤說，每個孩子都是父母心中寶貝，尤其是6歲至12歲小朋友，政府要用心規畫疫苗接種並給予充分資訊，這2天又看到兒童BNT來的時間將延遲，讓家長來說，當然心中會有些失落。

蔡炳坤接著提出2點呼籲，首先，中央對於兒童BNT何時要來，必須明確讓家長了解，畢竟家長必須做出選擇，即便有父母現在沒有意願接種莫德納，若因兒童BNT無法依照時間抵台，或許家長會做出「有疫苗就先打」的決定。

蔡炳坤說，到目前為止，中央對於第一劑打莫德納，第二劑是否能打BNT一事，尚未給出明確答案，北市府團隊也做過相關研究，但到目前為止，全世界還沒有混打和研究的案例，希望中央對於小朋友疫苗接種，真的要再認真思考規畫。