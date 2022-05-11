被譽為天才童星的蘆田愛菜，不僅沒因為演藝圈荒廢課業，長大後更沒長歪，反而越來越漂亮，現17歲的她，近日傳出好消息，她已通過內部升學考試，將到慶應義塾大學醫學院就讀，實現小時候目標，消息一出讓網友都大讚她太厲害了。
蘆田愛菜雖然成名的早，但她卻沒被五光十色的演藝圈迷惑，斷斷續續從事演藝工作外，也兼顧著學業，早前才以全日本排名前2%的傑出成績，考進名校慶應義塾女子高等學校， 她也訂好未來志向，將以內部直升的方式，考入慶應大學的醫學院。
目前高三的她近來傳出好消息，日媒報導她已通過內部升學考試，將到慶應義塾大學醫學部就讀，據悉，只有取得學校前五名的成績，才能獲得醫學部的升學資格，消息一出讓網友都大讚她太厲害，真的是有顏也有才。
3歲就出道的蘆田愛菜，憑著在電視劇《Mother》的精湛演技一炮而紅，更被封為天才童星，而她初中就訂好志向，想往醫學的道路上發展，成為醫師，如今她也順利靠上醫學院，離她的目標也越來越靠近，讓不少人都刮目相看。
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