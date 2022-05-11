資訊軟體服務廠商叡揚資訊（6752）公告第一季營運表現，稅後純益為2,427萬元，受到去年同期稅後純益424萬元基期較低影響，第一季稅後純益年增率4.7倍。毛利率46.70％，每股盈餘0.86元為歷年同期新高。

叡揚4月營收0.99億元，月減7.69％、年增9.41％，累計今年營收達3.94億元，年增20.21％。叡揚表示，主要成長動能來自於訂閱制成長及資安優勢強化營收動能，而叡揚自主研發雲端家族產品也持續雙位數成長。

叡揚資訊總經理陳世安表示，疫情讓數位轉型、雲端變成不可逆的趨勢，此外，疫情也帶動減接觸及淨零碳排與減紙，推動叡揚Vital OD雲端公文管理近倍數成長，尤其在建築營建工程、社福機構與財團法人、醫療與長照，學校等產業高度成長。

叡揚資訊表示，叡揚旗下的公文管理系統因為可以讓客戶自由選擇地端或上租用型的雲端，目前為台灣市占最高，叡揚資訊認為，隨著即開即用的雲端概念普及，旗下Vital OD雲端公文管理更能符合中小型組織對於公文成本、高效便利及資安的需求，而這也是台灣近萬個社會團體及千所學校當前所需的。

叡揚資訊以台北市電腦公會的計畫團隊租用Vital OD舉例，就是看中不用有專業資訊人員，導入時程短、高親和力使用介面，標準化流程適用公會的組織及業務，也支援大量發文需求，增加防疫與遠距辦公時期的營運效率。

展望2022年，叡揚表示，疫情讓數位轉型從「Nice to have」變成「Must have」，以叡揚來說，搭上這波趨勢，將聚焦三大重點，包括雲地混合應用服務、高度資安合規，以及AI的加值能力。除了去年累積未認列的訂單占全年營收目標約五成以外，包括訂閱制持續成長、雲端事業加速發展、資安解決方案等，都會是今年主要的動能，估全年營運將有望持續維持成長步調。