知名家電品牌艾美特-KY（1626）11日召開董事會，通過今年第一季財報，受到疫情停工影響，合併營收19.29億元、年減24.2％，營業損失1.84億元，年減333％，不過因深圳廠遷移補償金約7.7億元認列，首季淨利4.36億元、年增1299％，每股盈餘2.99元，優於去年同期每股淨損0.25元。 艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2021年完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約7.7億元在今年初認列，艾美特指出，該案初期規劃暫以自用及出租為主，深圳地鐵延長線也在建置中，預計2023年完工後地鐵站會經過。

艾美特董事長史瑞斌表示，今年原材料持續高漲，雪上加霜的農曆年後延期復工與3月份因疫情停工，工廠生產效率嚴重受影響，導致毛利下滑，2022年從將產品研發與設計上有效降低或節省原材料使用，以其更優化產品毛利為目標。

艾美特今年目標新品開發在原有兩季產品的基礎上，增加深度與廣度，除過去兩季產品外輔以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。外銷方面，持續增加新市場、客戶與新通路的發展。