信義房屋（9940）11日舉行線上法說會，信義房屋指出，無錫「山水嘉庭」持續交屋，不過國內因進入升息循環、疫情持續、金融市場震盪，導致仲介本業收入有3％的衰退，第一季合併營收37.8億元，年增4.4％，每股純益0.65元，優於去年同期的0.62元。

總戶數608套的「山水嘉庭」目前銷售率約63％，在第一季交屋34套、約5.66億元後，該案目前已交屋309套、46.26億元，該案至3月底尚有80套已出售待交屋，以今年能全數完銷為目標。

信義房屋財務協理陳志桓表示，由於大陸華東封城，經濟活動受影響，大陸上海等子公司銷售受到較大影響，導致4月營收衰退，看到上海未來解封後會有遞延買氣出現，相較下，無錫疫情的影響較小，這個月也有「山水嘉庭」也有零星戶數成交，由於該案在當地屬中高端產品，因此也會研擬一些優惠策略。

國內開發事業部分，總銷各約30億元的板橋「嘉和」、「嘉品」已完銷，「嘉和」預估毛利率約24％，預計今年第四季交屋，至於今年建設事業收入能否超過去年，陳志桓表示，主要仍需觀察「山水嘉庭」後續的銷售及交屋狀況；「嘉品」預估毛利率為22％、預計2024年下半年交屋。

此外，信義也在第三季推出新莊副都心案，基地緊臨雙語小學第一排，將與新北市府合作推出節能減碳的永續建築，目前規劃100戶，總銷約23億元，預計於2026年度交屋。

外界關注的馬來西亞環灘島開發進度，信義表示，目前東馬沙巴疫情已獲控制，也開放觀光，不過仍以當地觀光客為主，目前與大學做復育的研究、改良當地土壤土質、用水規劃等前置作業，未來飯店將採低密度的開發，也已跟國際短名品牌洽談委外經營，以做出特色。