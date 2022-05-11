隨著5G在智慧型手機之外的普及，高通技術公司已成為推動5G擴展和徹底革新機器人產業的推手。在年度高通5G高峰會中，透過發表高通機器人RB6平台和高通RB5 AMR參考設計，高通公布了尖端5G和邊緣AI機器人解決方案的擴展藍圖。

高通技術公司最新的先進邊緣AI和機器人解決方案將用於支援打造更具生產力、自主性和更先進的機器人。這些解決方案將有助於實現全新的商業應用，包括AMR、送貨機器人、高度自動化的製造機器人、協作機器人、UAM飛行器、工業無人機基礎設施、自主防禦解決方案等更多應用。

高通機器人RB6平台和高通RB5 AMR參考設計將為OEM廠商和機器人製造商提供與時俱進的應用支援，希望將工業用地面機器人整合應用於包括政府服務、物流、醫療保健、零售、倉儲、農業、建築、公用事業等更多領域。全新的解決方案將加速產業的數位轉型，並成為工業4.0的關鍵驅動因素。