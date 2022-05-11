疫情延燒導致醫療量能緊繃，不少醫護人員也因工作量大增而身心俱疲，一名醫護人員分享近況，感嘆每天穿著兔寶寶裝2到3小時「悶到快昏倒」，還因為汗流浹背每天要換2件內褲，反觀其他人還能繼續吃喝玩樂，質疑「現在台灣只有醫護人員要做好防疫，因為要顧確診的人是嗎？」

一名醫護人員在網路論壇Dcard以「醫護人員難道不是台灣的一份子嗎」為題發文，並透露，疫情之下醫護人員們每天上班都要穿兔寶寶裝，導致吃飯不固定，也沒時間上廁所，加上每天都在悶熱環境下待2到3小時，「真的會悶到快昏倒」。

她也提到，以前學校說要學南丁格爾的精神，燃燒自己照亮別人，「這兩年是真的燃燒到汗流浹背，每天內褲要換2件」，然而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中竟一句「撐過就好了」簡單帶過，讓她滿頭問號。

她直言，政府政策一直鬆綁，確診人數一直上升，醫護人員不僅累到不能好好休息，還被要求禁止群聚，其他人卻還是繼續吃喝玩樂，讓她質疑，「現在台灣只有醫護人員要做好防疫，因為要顧確診的人是嗎？」

她感嘆，醫護人員也是人，甚至比任何人都更接近病毒，「從沒渴望過病患向我們說聲謝謝、辛苦了，只希望大家在不舒服的同時也能將心比心」，請大家好好愛護醫院的每一位員工、替醫護人員加油打氣。

貼文一出，不少同行紛紛留言，「我們做好防疫，換來的就是銷假上班、增加工時、增加護病比，什麼時候可以增加津貼」、「急診護病比越來越誇張，不要等到真的傷亡才來體諒」、「檢驗科也快掛了，檢體多到做不完就算了，還要一直被病人問報告怎麼還沒出來，以為檢體進去報告就馬上出來嗎？」