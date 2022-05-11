旅人可在露營區大面積的綠色草地，手牽自己發揮創意彩繪的風箏、玩夢幻泡泡機、踢足球等。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

綠舞打造全新的「輪傘沙草」種植活動，化身一日農夫享受水田耕作的樂趣。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

預訂露營車3天2夜的專案房客，不僅可獲贈經典浴衣體驗，還可選擇和菓子製作或抹茶體驗。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

入住露營車的旅人可大啖戶外露營區烤肉晚餐，將有飯店專人貼心服務備料生火。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

露營是近年越來越夯的旅遊模式，宜蘭綠舞國際觀光飯店看準商機，於寬廣園區中另闢露營專區引進數台豪華露營車，即日起至12月30日推出「美好時光露營車」住房專案，2大2小入住2天1夜僅10099元起，另外還有3天2夜專案能一趟同時體驗住飯店、露營車，而綠舞更送房客體驗全新的戶外活動來增添度假之趣。

「美好時光露營車」包含的玩食內容豐富，送房客大啖戶外露營區烤肉盛宴晚餐，而且可使用風呂浴場、健身設備、Switch、戶外景觀游泳池等休閒中心設施，也能免費暢遊日式主題園區、餵食萌寵牧草、體驗奇幻森林等，還會依房型提供文創小舖DIY，而3天2夜的房客還加贈經典浴衣及和菓子或抹茶體驗。2大2小入住，2天1夜住露營車10099元起，3天2夜住露營車1晚、「嵐」山景家庭客房1晚則是18299元起。

這次露營車專案活動中的最大亮點是可搶先體驗今年綠舞新增設的「輪傘沙草」種植活動，注重生態發展及環境綠化的綠舞最近於園區「那水那田」水田區域新增設了這項輪傘莎草種植體驗，讓旅客化身一日農夫享受水田耕作的樂趣，在每日下午4點換上綠舞貼心準備的防水下田裝備，腳踩沙田聆聽導覽員教學示範，一邊體驗親手種植，一邊欣賞夕陽餘暉與輪傘沙草交織的水田美景。目前輪傘沙草種植活動暫開放給預訂露營車、6歲以上的賓客免費參加。

宜蘭綠舞露營車推出以來廣受旅人喜愛，露營車內的設備及貼心備品皆以飯店規格提供，適合忙碌的親子家庭或是露營初心者，旅人們只需準備好前來放鬆玩樂的心情入住即可。大小朋友能在露營區超大面積綠色草地，手牽自己發揮創意彩繪的風箏、夢幻泡泡機、踢足球等盡情玩樂放電。白天還可在擁有5.75公頃寬廣的日式主題園區自在暢遊，體驗各式DIY活動、萌寵互動餵食牧草、戶外景觀泳池等豐富飯店設施；晚餐享用飯店備妥的戶外露營區烤肉盛宴。