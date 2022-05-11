殲-15戰機準備著艦，陸航空母艦遼寧號演訓資料畫面。（陸國防部官網）

據日本共同社今天（11日）報導，日本防衛省統合幕僚監部10日發布消息稱，正在沖繩以南海域活動的中國海軍航母遼寧艦9日也進行了艦載戰機和直升機的起降。報導說，起降自5月3日起連續7天展開，日本防衛省認為此次是在台海附近的長期訓練，已加強「警惕」。

報導說，日本防衛省透露，9日的艦載機起降作業在石垣島以南約200公里附近處進行，從10時左右持續至20時左右，2艘導彈驅逐艦和1艘綜合補給艦也一同航行，「與此前一樣，日本海上自衛隊直升機護衛艦出雲號進行了監視」。

遼寧艦航母編隊近日在西太平洋海域進行遠海實戰化訓練，日本東京廣播公司10日也援引日防衛省的說法報導稱，3日至9日期間，日方共觀測到超100次遼寧艦艦載戰鬥機及直升機起降，日本防衛大臣岸信夫對此表示擔憂。

日本防衛省統合幕僚監部已連續多日公佈遼寧艦在西太平洋進行艦載機起降的訓練行動。針對遼寧艦航母編隊在西太平洋海域進行遠海實戰化訓練，解放軍海軍新聞發言人高秀成海軍大校此前曾明確表示，這是海軍根據年度工作計畫組織的一次例行性訓練，旨在提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何一方。