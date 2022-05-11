藝人小嫻（黃瑜嫻）、金剛（李信樵）2020年8月公開認愛，不僅一起移居屏東，還共同打拚雞翅副業，未料今（11日）驚傳兩人已分手，震驚外界。

根據《三立新聞網》報導，小嫻和金剛已許久未在社群互動，金剛日前回台北過母親節也未見小嫻，傳協議分手近1個月，對此經紀人表示沒特別關心，僅知「一人住台北、一人住屏東」。

稍早晚間7點，金剛和小嫻在臉書合體開直播，金剛紅了眼眶，坦言：「對我們分手了，我們都希望大家不要亂猜測，我們純粹只是因為個性的差異，最後選擇這樣的模式，但是我們還是好朋友。」、「我們疏忽了，每個人都需要自己的空間」並感謝小嫻的陪伴，在她身上學到很多，兩人也沒有反目，更沒有誰對不起誰，希望外界能給予祝福。

小嫻也安慰粉絲不需要替他們難過，因為兩人都是成熟的大人，交往的時候該吵的都吵過了，認知到退回朋友比較沒有壓力。

小嫻在2020年到墾丁打工換宿、體驗全新的人生，因熱愛潛水而和金剛擦出愛火， 2020年8月高調公開戀情後，小倆口便定居在屏東享受慢生活，並成為發展雞翅副業，從擺攤發跡的小嫻、金剛，更看準網路商機、投入宅配市場，官網也是賣得嚇嚇叫，但兩人沒能克服個性上的差異，1年多的感情正式退回朋友。