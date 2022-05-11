總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增2名確診案例，包括1名國安會員工、1名總統警衛室駕駛，駕駛同寢室密切接觸者1人，快篩陰性，已先行隔離。

張惇涵說，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。