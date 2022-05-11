總統府新增2人確診 國安會員工和總統警衛室駕駛染疫 19:162022/05/11 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府再增2名確診案例。資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增2名確診案例，包括1名國安會員工、1名總統警衛室駕駛，駕駛同寢室密切接觸者1人，快篩陰性，已先行隔離。 張惇涵說，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。 全民抗疫備戰 防疫包賣翻天 提名李鴻鈞 難洗白監察院 #總統府 #2名 #確診案例 #張惇涵 #1名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東＋276 馬偕醫院15人確診 綠島增17例 17:092022/05/09 生活 豐原翁子派出所4確診 匿名警怒控違反規定 警方回應了 16:312022/05/09 生活 西奈半島駁火致11名軍人喪生 埃及定調恐攻 16:492022/05/08 國際 總統震怒 監察院還在睡 04:102022/05/07 時論廣場 維護洲際港區安全 高雄港消洲際分隊成立廳舍落成 救災更迅速 12:272022/05/11 社會 香港特首選舉871名選委已投票 目前投票率近6成 10:352022/05/08 兩岸 台中＋2358 本土確診案例稍降 憂母親節後再爆疫情 14:362022/05/08 生活 投入竹縣黨部主委選舉 鄭朝方：肩起地方基層經營 11:222022/05/10 政治 連2天3警PCR陽性 台南市警6分局疑群聚染疫 15:212022/05/08 生活 蔡英文提名李鴻鈞為監察院副院長 人事案已送立院 12:042022/05/09 政治 基隆二信王昱凱 苦讀錄取台科大 04:102022/05/11 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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