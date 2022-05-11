Cocomi開心談起與陳銳的合作心得。（環球音樂提供）

木村拓哉與工藤靜香長女Cocomi（木村心美）發行首張演奏專輯《心愛樂章 de l'amour》，近日抽空接受台灣媒體訪問，透露自小受到吉卜力作品深刻影響，進而開啟了音樂之路，而提到被譽為宛如「歌唱般」的獨特演奏，Cocomi則說道自己透過聲樂課研究不同的換氣方式，也笑喊「可以說是一種潛在表現，因為我的血中流有父母給的遺傳」，並表示：「這是我的首張專輯，所以我想要錄製一些能夠展現出我此時此刻生於此處的理由之歌曲，以及養育我成長的歌曲。」

Cocomi說，正是因為《心之谷》中出現的歌曲讓他深受感動，「因為那部電影我才開始學習小提琴，開啟了音樂之路。吉卜力的作品，對如今在從事音樂活動的我是非常重要的體驗。正因為作為音樂家的自己的原點是動畫，我總是像在製作虛構故事的原聲帶般在演奏」，接著提到某次上課時聽到隔壁教室傳來的長笛聲音，讓她受到了震攝，就決定選擇了長笛。雖然在學習的過程中遇到難關瓶頸的時候都很沮喪，「但是沒有一個比得上要我放手長笛的痛苦」，每次成功克服的時候就會感謝自己堅持下去，內心有很強的慾望想要精通我的長笛，平時除了睡覺吃飯和玩遊戲的時間之外都在練習，沒有工作的日子一天會練到7個小時之久。

這次專輯中共有8位活躍於世界各地的音樂名家參與，其中也包含了台灣小提琴家男神陳銳，Cocomi說錄音之前就有先用線上視訊會議的方式交換了對於音樂的想法，雖然因為不少都得透過遠端錄音合作，執行起來特別困難，即便如此，她還是相當享受，之後收到陳銳錄好的琴聲後更是感動不已，忍不住大讚「真的是比完美還更完美，他的琴聲真的非常動人，十分榮幸能夠邀請他參與我的第一張專輯」。最後她也表示自己還有很多想要合作的對象，但也謙虛喊「我應該要先多加練習，提高自己的技術，才有辦法在未來與他們合作」。《心愛樂章 de l'amour》台壓版已上架。