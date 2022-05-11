曾遭莫拉克風災摧殘的南橫公路，歷時13年終於在5月1日開通，有許多騎士不斷踏上南橫一探壯麗美景，也有騎士完成已過世妻子的遺願；有位騎士則是騎著「小50(二行程機車)」，翻越南橫，途中也遇女車友一起約跑，讓他開心不已；網友一見原PO「壯舉」不禁大讚「太浪漫了」、「哥是用生命在騎車」。

一名男子在臉書社團「騎車環島趣」發文，他表示原本只是計畫騎「小50(二行程機車)」到南橫大關山隧道就折返，出發時也稍微擔心南橫公路車況，豈料一路順暢，還遇到女車友以「路上有伴」約他一同往台東行，他便答應對方，護送女車友安全到台東，讓他開心不已。

男子騎「小50」機車翻越南橫，網友見他「壯舉」大讚太浪漫了。（翻攝自臉書騎車環島趣）

不過，他也提到有將機車做些設定，他以輕巧、輕量化為主，將機車前煞車拿掉，也把後避震器用鐵管代替，時速表也拆除，另外再後製油箱以及帶上好幾瓶備用汽油，這趟行程他也表示機車有遇到「高山症」，牽了至少5公里的車子，這趟旅程也讓他自稱是「台客的浪漫」。

貼文一出，網友大讚紛紛留言，「哥想騎的不是車」、「哥是用生命在騎車」、「太帥了！太棒了」、「太浪漫了」、「我們想看的是保護的小妹妹照片在哪裏？不然怎麼會跟到台東去」、「超酷！真的是場浪漫的旅程」、「超強的，佩服」、「請收下我的膝蓋」。