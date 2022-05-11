台灣11日新增57188本土個案，還有8人死亡，指揮中心坦言疫情還未到高峰，但日前預估單日10萬人確診卻似乎有所趨緩，對此指揮官陳時中表示，疫情曲線時平時緩，不能完全掌握，「疫苗的人工防禦力量」、「自然感染的屏障」以及「公衛手段自主性」都有所成效，強調台灣正面臨重大轉型期，做好相關管理是努力的方向。

台灣疫情連日高峰，單日確診人數更登上世界第一，相較於其他國家與病毒共存轉換都面臨尾聲，台灣卻反而呈現剛起步的攀升趨勢。就有部分醫師學者建議，可以暫時先調整為2.5級甚至3級警戒，舒緩醫療量能並降低疫情擴散速度。

對此陳時中打槍，表示進入Omicron疫情後，已經沒有分級制度，且目前疫情並無暴衝跡象，民眾自主防疫、戴口罩情況不錯，有一定公衛效果，疫苗施打效率雖然不快，但每天仍有6至10萬人接種，因此不用太緊張。

陳時中強調，除了施打疫苗的人工防禦力量外，自然感染的屏障以及公衛手段自主性，都在防疫中達到一定效果，控制在一個範圍內，因此現下並無加嚴打算。