據香港《南華早報》5月10日報導，中國航天科學家的一項新研究顯示，去年6月17日，當美國的「哈里·杜魯門」號航母前往紐約長島海岸參加海峽穿越演習時，一顆使用最新人工智慧(AI)技術的中國遙感衛星自動探測到這艘「尼米茲」級航母，並將精確坐標發送至北京。

過去，為了獲得美國在本土水域舉行此類演習的線索，中國軍方必須在地面上收集和分析大量原始衛星數據，通常在演習結束後才能得到分析結果。

但航天東方紅衛星有限公司的科學家楊芳和其他科研人員上月在大陸出版的期刊《航天器工程》上發表的一篇論文中說，通過太空中的人工智慧衛星，北京可以探測並「直播」地球另一側的軍事活動或感興趣的資產。

該團隊說，這顆智能衛星每秒可分析200多幅高分辨率圖像，能識別範圍廣泛的戰術或戰略目標。

北京的一位衛星成像研究人員指出，將人工智慧應用到太空領域存在很多挑戰。受重量，空間和功率的限制，衛星搭載的計算機在速度方面通常遠遠落後於地面計算機。據這位研究人員說，大多數用於人工智慧任務的晶片在強輻射下都會迅速失效。

楊芳團隊說，他們在人工智慧技術「減重」方面取得了突破，他們在論文中說，利用他們為衛星開發的算法進行圖像識別，只需要傳統算法執行同樣任務所耗計算資源的3％。

在驗證天基人工智慧技術的另一項測試中，同一顆衛星自動探測並獲得了澳洲東北部軍用飛機、海軍艦艇以及儲油罐等戰略資產的坐標。

根據公開訊息顯示，中國的大學、政府機構和民營企業，近年來發射了數顆小型人工智慧衛星，提高了中國對世界各地正在發生的事件的反應能力。