在大陸混凝土價格保持穩定下，大陸重慶地區預拌混凝土廠永固-KY（5546）2022年第一季稅後淨利0.5億元，相較去年同期成長14.4％，每股稅後盈餘（EPS）0.61元。

永固指出，第一季大陸混凝土平均價格相較歷史淡季處在相對高檔，較去年第一季高出約3％，市場削價競爭情況已明顯減弱，行業秩序更為健全，這有利未來獲利能力的提升。

在行業削價競爭情況已明顯不存在下，永固預期，第二季起隨行業逐季走旺，混凝土價格會逐步調漲，行業景氣亦將呈逐季拉高走勢。