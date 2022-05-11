網紅陳沂以發言風格犀利著稱，針砭時事自有一套見解，常在社群分享獨到看法擄獲不少粉絲；她先前曾槓上直播主連千毅，批對方因賣假貨被抓去關，重操舊業後還一堆人買單，令她看不下去。陳沂昨(10日)在臉書透露近年最新的詐騙方式，不少人會買大陸阿里巴巴的貨，附上「愛台灣」3個字，就可以翻好幾倍賣給台灣人，直指「台灣價值」早就變成詐騙集團解套最好的藉口了。

陳沂昨(10日)在臉書發文指出，近幾年有個新興的商業模式，是用大陸阿里巴巴上的貨，佯裝成台灣品牌自行研發的產品，再翻好幾倍賣給台灣人；她更點出一個關鍵，這類人還會在平台上募資，等款項都進來了再去阿里巴巴訂貨，直言：「完全就是買空賣空，一點成本也沒有」。

陳沂也提到，有些人會認為，蝦皮上也有很多淘寶貨翻倍賣？陳沂說確實有這種情況，但她指出：「蝦皮上的不會號稱是自己研發的品牌」，直言：「『愛台灣』三個字，早就已經被拿來當詐騙集團解套最好的藉口了！」；此貼文一出，隨即引發網友熱議迴響。

不少網友對此現象有共鳴，紛紛留言說：「愛台灣是門好生意，無往不利」、「募資平台真的很多淘寶都有，造型功能一樣，名字改掉而已」、「台灣設計、大陸製造」、「只要說謊，都會有被戳破的一天」、「10年前就有耳聞了 還說是自己（台灣人）研發 然後還被雜誌選為最有影響力人之一 哈哈哈哈」、「你知道太多啦」、「我差點買欸，還好有看下面留言說是詐騙很爛」、「文青最愛這一套」，反應熱烈。