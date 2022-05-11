僅剩上半身的「斷腿男子」意味深長地向女主角示警。（威視提供）

血腥顫慄的海上驚悚電影《鯊顫》劇情描述因貪玩而受困海上的5名年輕男女遭到嗜血巨鯊的猛烈襲擊。其中一對情侶的男友不慎落海，遭鯊魚無情狠咬下「近1／3的身體」，表面皮膚完全消失不見，傷口極深、性命垂危的他不斷痛苦哀號，血肉模糊的驚悚畫面更是讓人看得心驚膽跳，痛度爆表。在這孤立無援的情況下，一旁身著清涼比基尼的火辣女友決定硬起來，直接在水中手持刃器單挑鯊魚並狠嗆：「去死吧！」勇氣十足的表現讓網友驚嘆：「超猛女漢子！」

然而早在這5名年輕人尚未出海，還在沙灘上喝酒狂歡時，就有一名「斷腿男子」意味深長地向女主角示警這片海域危機四伏，千萬不可出海，然而5人卻絲毫沒放在心上，直接偷了水上摩托車到海上玩樂，引發了這一連串的血腥悲劇。如此脫序的行為讓網友不禁留言表示：「看到他們相撞後，覺得都該被吃掉，超白目的一群人！」就連飾演片中提議出海的演員湯姆士弗林（Thomas Flynn）自己也忍不住笑道：「我本身是個乖寶寶，不可能偷水上摩托車，所以我絕不會有這些角色的悲慘下場！」該片本周五（13日）在台上映。