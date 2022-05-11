桂盟國際（5306）今日公布第一季財報，在高階自行車市場需求持續增長及適逢歐美補修市場旺季，推升桂盟第一季營收達19.1億元，年增6％；在毛利率達46.6％、營業利益率達33.2％，挹注第一季EPS達3.96元，持續維持營運高檔！桂盟董事會今日決議，第一季每股配息2.25元。

桂盟集團是全球最大的鏈條供應商，於全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司就近即時服務客戶。桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前高階自行車市場需求提升的情況下，得以盡最大能力來滿足市場的需求。

桂盟表示，4月份營收受到大陸華東地區疫情管制，生產與物流運輸都受到限制，導致營收年減13％、達5.5億元。隨著當地生產陸續恢復原有秩序，桂盟的營運有望重回成長軌道。

近期國際情勢與經濟環境變化很大，包含烏俄戰爭、通膨預期、美元升值、原物料成本上漲等許多不利因素，自行車產業也可能受影響。

桂盟表示，因集團擁有良好的營運基礎，包含完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，未來數季，高階自行車與電動輔助自行車的需求可望接續，同時歐美補修市場都是自行車產業的重要亮點，預期自行車產業及桂盟的營運表現依舊值得期待。桂盟設定今年的營運目標，可望維持或超越2021年創下的獲利水準。