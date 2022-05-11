市場情勢不明朗 VinFast擬延至明年上市 19:342022/05/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南最大民營集團Vingroup董事長潘日旺11日表示，旗下汽車部門VinFast原計劃第四季上市，但因市場情勢不明朗而可能延後至明年。 集團會優先把資金投入VinFast以達成具野心的汽車銷售目標。他強調上市目的除了籌資，也為了行銷與全球布局。 股價指數期貨贏家專欄－美股三大指期 布局反彈行情 美股中長線逢回布局 創新成長加價值循環股 #VinFast #情勢 #不明朗 #明年上市 #越南最大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上市櫃獲利增7成 台積電賺錢投資雙冠王 04:102022/05/06 財經焦點 全球市場不明朗 蝦皮退出印度 21:372022/03/28 財經 經濟展望正向 新興市場伺機布局 04:102022/04/13 投資理財 上海＋2.3萬例 官方坦承轉運待改進 04:102022/04/17 焦點新聞 接掌工總、提五建言 苗豐強籲重新打造亞太營運中心 04:102022/04/15 財經要聞 《稅收》關稅法部分條文修正草案三讀通過 今年稅收明朗 13:292022/04/27 財經 俄烏情勢張加通膨增溫 油金後市仍不看淡 12:122022/04/12 財經 央行企業融通專案 退場時程不變 04:102022/04/13 金融．稅務 刪28億防疫用品預算挨批「錯估情勢 」柯P怨：錯在太相信中央 11:192022/05/08 政治 拜登稱不能讓蒲亭續掌權 專家憂恐使情勢惡化 15:252022/03/28 國際 遭點名「沒撤出俄羅斯」 宏碁晚了14天才跟進華碩 18:232022/04/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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