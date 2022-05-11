越南最大民營集團Vingroup董事長潘日旺11日表示，旗下汽車部門VinFast原計劃第四季上市，但因市場情勢不明朗而可能延後至明年。

集團會優先把資金投入VinFast以達成具野心的汽車銷售目標。他強調上市目的除了籌資，也為了行銷與全球布局。