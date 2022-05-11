存全球5G找元大！國內唯一一檔瞄準全球5G行情的ETF「元大全球5G」，12日正式更名，證券簡稱從原本的「元大未來關鍵科技」改為「元大全球5G」，證券代碼依舊為00876，更名後5G的識別度大提升，投資人掌握5G商機更加一目了然。元大投信代表性5G ETF－元大全球5G（00876），追蹤iSTOXX全球5G關鍵科技指數，相對於國外的5G ETF：Defiance特選世代連通性ETF、First Trust Indxx NextG ETF，元大全球5G（00876）長期表現都更佳，為台灣投資人提供更好的全球5G投資選擇。元大全球5G（00876）於2020年7月以20元掛牌，今年1月股價最高來到33.81元，一年半的時間漲幅高達69％，完整反映全球5G個股的股價爆發力。在元大全球5G正式更名後，國內掛牌的5G ETF將來到三檔，分別為元大全球5G（00876）、國泰台灣5G（00881）與FH中國5G（00877），其中元大全球5G是唯一參與全球5G指標個股行情的ETF，也就是「存全球5G找元大」。若從成分股觀察，元大全球5G與國內多數股民都有的0050，或是其他台股ETF成分股的重複性低，目前台股比重僅約24％，更能做到資產配置效果。元大全球5G ETF研究團隊表示，從智慧裝置、自駕車到元宇宙等應用都仰賴5G技術，5G可以說是新科技中最明確的趨勢，且重要的是，無論從企業資本支出、營收獲利或是供應鏈分散角度，5G產業的成長是全球俱進，投資時適合以全球思維出發。元大全球5G ETF研究團隊並分析，在大趨勢與新技術推動下，科技股深具成長潛力，長期以來享有較高本益比，今年以來面對聯準會貨幣政策立場緊縮，評價面首當其衝，代表全球5G產業表現的iSTOXX全球5G關鍵科技指數，指數本益比已下滑到僅15倍，大幅低於近五年平均的25倍，顯示全球5G科技股評價面有被低估的情形。基於本波修正並非產業基本面反轉，如5G晶片大廠高通釋出財測預估營運動能續強，旋即帶動股價正向反映，持續看好資金終將回補需求高能見度的全球5G產業，建議投資人可逢低提前布局。