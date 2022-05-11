市場利空持續籠罩，高價股重傷，台股昔日曾有的十三千金榮景，截至10日僅剩七千金，但11日AES-KY吸引資金回流，特別是投信買超下，股價衝上漲停，收在1,010元，收復月線、並重返千金之列，台股再現八千金，矽力-KY也大漲近5％。

AES-KY為電池模組股王，股本8.54億元。群益投顧董事長蔡明彥指出，股本小的個股容易拉抬，加上高價股也跌了一段時間，易出現跌深反彈，吸引市場操作性較高的買盤進場。而正值大盤波動加劇之際，買盤願意進駐千金股，代表市場風險偏好升溫，千金股股價回升對市場信心回籠有很大的幫助，是觀察市場氛圍的好指標。

昔日千金股曾締造十三千金盛況，但包括亞德客-KY、世芯-KY、聯發科、富邦媒、緯穎等都已摔出千金俱樂部，其中，富邦媒股價自最高點回落最深，跌幅已達65％。

不過，隨AES-KY 11日強勢回歸，台股重返八千金，包括AES-KY、矽力-KY、譜瑞-KY、旭隼、祥碩、大立光、力旺、信驊等。除了AES-KY漲停外，矽力-KY、譜瑞-KY、旭隼、祥碩等也都收紅，漲幅1.1％以上。

AES-KY第一季稅後淨利7.46億元，年增21％，每股盈餘（EPS）8.73元，但其股價能攻上漲停，不僅是財報亮眼，投信買盤更是功不可沒。投信11日對整體台股買超1.54億元，而光是對AES-KY就買超1.32億元，且5月以來已累積買超4.33億元。

11日同樣大漲的矽力-KY，則是電源管理IC大廠，其4月營收以23.65億元，改寫單月歷史新高，年增33.8％，今年前四月營收 達83.90億元，年增40.8％，則為歷史同期新高。

針對千金股出現大漲行情，蔡明彥提醒，現階段先看跌深反彈，因還有許多大環境的因素干擾，包括美元較預期強，中國政策堅持清零導致供應鏈斷鏈，以及俄烏戰爭、通膨等。