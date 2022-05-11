面對疫情擴大，實體通路業者相信都相當頭痛，而各百貨業者也紛紛推出疫情新對策來增加業績，幸好不少百貨早已提前部署，發展網絡購物、直播或團購等服務，像Global Mall的「環球Online」線上購物業績呈倍數成長，現再推出線上下優惠，京站更在今年2月初起就開展LINE官方帳號直播導購計劃，還有提供「Q小編幫找貨」服務，大葉高島屋也開始在Facebook粉絲團推出團購服務，讓消費者不必出門，即能買到新鮮食品。

Global Mall「環球Online」美食到店取推出京都勝牛的三人餐，原價1580元，優惠價1460元，領券再享5折、板橋車站自取。（Global Mall提供）

Global Mall「環球Online」美食到店取推出丰禾台式小館的兩人相伴桌，推薦價980元，領券享5折優惠、板橋車站店自取。（Global Mall提供）

Global Mall在6月1日前推出「夏日狂想曲」活動，首度加碼夏季促銷優惠，線上下祭出三大優惠方案，包括31日前持LINE Pay於全台八店消費，單筆滿299元即抽最高50點LINE POINTS紅包，於LINE Pay「我的會員卡」中綁定會員卡，付款時掃瞄LINE Pay條碼即可同步累積Global Mall會員點數，單筆滿299元送20元LINE Pay優惠券；另新北中和、桃園A8、桃園A19、屏東市刷GMpay單筆消費滿2000送100，車站店當日累滿888元贈100點。而15日前在新北中和、桃園A8、桃園A19、屏東市消費滿300元，即享百點抵百元，車站店則滿200元享50點抵50元，「環球Online」線上購物再推出滿699元免運、滿3000元享最高領券現折220元，「美食到店取」再祭滿300元現折30元、滿400元還可領5折券，最高單一美食現省超過2000元，24日前下單快取時加碼送400元購物金。

京站推出LINE官方帳號直播導購，18日晚上7點將推出Baskin Robbins 31精選超夯冰淇淋禮盒，6入單球禮盒享直播價 550元、8入單球禮盒享直播價720元。（京站提供）

京站的Simple Zone莎菲亞的初乳抗菌防護噴霧，原價210元，特價149元。（京站提供）

京站自推出LINE官方帳號直播導購活動後，就引來消費者每月期待直播帶來的優惠，像本月18日就有Baskin Robbins 31冰淇淋、23日就有夏裝導購，把握機會在直播中下單即享直播價，另外更提供「Q小編幫找貨」服務，只要填寫購買需求，京站人員即會在5天內回覆搜尋結果，下單付款完成再送神秘好禮，同步網購平台Qonline也推出早鳥預購「端午名粽賞」活動，京站線上下會員的Q點點數消費可共同累積，更在線上下均可使用。

大葉高島屋於Facebook粉絲團推出「白金管家+1團購專屬服務」，推出「大葉漢品」新品，頭等艙寶寶粥系列，共6款口味、每款口味5入，定價549元起。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的哈根達斯推出憑味全龍Line好友及票根，外帶3球杯裝享買3送3優惠。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋百貨就帶領大葉集團旗下電商品牌「DOZO MALL」，以及頂級月子餐品牌「大葉漢品」聯手抗疫搶攻網路商機，本月起於大葉高島屋Facebook粉絲團推出「白金管家+1團購專屬服務」，只要於團購貼文下方留言區寫下所需訂購數量，於指定時間至百貨付款提貨或宅配即享團購價優惠，首波就推出了高雄大樹輸日等級玉荷包荔枝預購，更有頭等艙寶寶粥、養胎餐等母嬰食品、寵物用品、生鮮雜貨等，均享最低69折起優惠。統一時代百貨台北店也在6月1日前推出「夏時尚」優惠，為了響應線上無接觸的防疫趨勢，此次就推出APP線上扣10點到350點就能免費兌換各式禮物。

統一時代百貨台北店推出APP會員點數換好禮，扣300點即換中華航空機上保養香氛禮盒。（統一時代百貨台北店提供）