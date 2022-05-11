電梯大廠崇友（4506）11日公布第一季財報，受惠新梯訂單出貨認列增溫，合併營收10.87億元、年增5.1％，而近年獲利能力成長，加上首季認列京華城現金股利收入、貢獻約7,000多萬元，帶動崇友第一季淨利2.7億元，每股純益1.52元，創下歷史單季次高記錄。

崇友指出，今年第一季新梯銷售業務年增15.2％，認列台中國泰金融中心、高雄華友聯果貿段大樓、中和九昱希爾登社區大樓等大型新梯案件，由於訂單增加，帶動第一季新梯出貨完工達428台的水準，年增16％。維修保養業務隨著每年維保台數穩步增加，今年第一季維修保養台數較去年同期的37,612台進一步增加至39,226台，持續挹注集團成長動能。

此外，崇友與原料供應商良好合作、提高部分零部件自製、以及優化旗下新梯、維修保養專業人員派工效率等，帶動今年第一季整體毛利率、營業利益率仍分別達33.3％、20.8％。

展望第二季，崇友指出，集團仍致力擴展市占率，積極擴大旗下三大業務營運動能，並深化數位智能科技技術導入、新款電梯技術研發，迎合國際環保趨勢發展，導入PM永磁式同步馬達等設計，有助於墊高集團良好市場競爭力。