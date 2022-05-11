德國統計局11日公布4月通膨率年增7.4％創逾四十年最大增幅，符合市場預期。主要是天然氣與礦物油產品等價格大漲推升通膨率。其中天然氣與能源產品價格各年增47.5％和35.3％。扣除能源與食物價格的核心通膨率年增3.8％。

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