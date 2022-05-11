德國4月通膨率年增7.4％ 逾四十年最大增幅 19:422022/05/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國統計局11日公布4月通膨率年增7.4％創逾四十年最大增幅，符合市場預期。主要是天然氣與礦物油產品等價格大漲推升通膨率。其中天然氣與能源產品價格各年增47.5％和35.3％。扣除能源與食物價格的核心通膨率年增3.8％。 《金融》央行：台灣明年通膨率估1.7% 《國際經濟》德國4月CPI年增飆7.4% 創近40年最高 #德國 #通膨率 #最大增幅 #天然氣 #四十年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德5月經濟信心指數小幅改善 22:452022/05/10 財經 《國際金融》德央行行長：ECB應及早在7月升息 11:182022/05/11 財經 《國際金融》逢低買進 歐股彈升0.68% 10:182022/05/11 財經 勝利日前夕 俄媒柏林辦公室發現爆裂物 15:022022/05/08 國際 松湖變電所 最快今年取得建照 04:102022/05/11 產業特刊 糧食價格飆漲 墨西哥4月通膨率創21年新高 22:032022/05/09 財經 二戰結束77年 蕭茲：助烏克蘭抗俄是德國歷史責任 09:152022/05/09 國際 環球晶4月合併營收52.58億 Q2面臨這關卡 10:222022/05/10 財經 楊金龍：四大風險 全球通膨更久、景氣下行 18:292022/05/11 財經 俄慶勝利日 普丁澤倫斯基隔空較勁 04:102022/05/10 國際大事 全球央行備戰 緊盯通膨數據 04:102022/05/08 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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