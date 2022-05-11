美國電動車商Rivian去年11月上市，IPO持股閉鎖期8日結束。福特9日拋售800萬股占其持股約8％，Rivian股價當天暴跌逾26％，10日盤中創21美元新低。

福特暗示繼續持有餘下9,400萬股，Rivian股價11日盤前反彈1.5％報23.14美元。

《國際產業》每股26.8美元 福特折價出售800萬股Rivian股票
台股下跌逾30點 台積電撐盤小漲4元
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