福特9日拋售800萬股 Rivian股價重挫 19:422022/05/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國電動車商Rivian去年11月上市，IPO持股閉鎖期8日結束。福特9日拋售800萬股占其持股約8％，Rivian股價當天暴跌逾26％，10日盤中創21美元新低。 福特暗示繼續持有餘下9,400萬股，Rivian股價11日盤前反彈1.5％報23.14美元。 《國際產業》每股26.8美元 福特折價出售800萬股Rivian股票 台股下跌逾30點 台積電撐盤小漲4元 #Rivian #福特 #拋售 #股價 #股價重挫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股逆轉勝 元大台灣50反1爆量長黑 15:222022/05/10 財經 《興櫃股》網通新兵到 正碁競拍得標率18.86% 15:592022/05/11 財經 4月營收遇逆風 巨大早盤股價跌逾3％ 11:252022/05/11 財經 首富馬斯克住「44坪老房子」！房價比台北廁所還便宜 14:472022/05/11 房市新訊 美股慘崩散戶逃命！一天賣掉290億股票 悲劇跡象出現 12:022022/05/10 財經 《國際金融》買盤進場 歐股回神 16:092022/05/10 財經 正基科技競拍開標 超額認購5.3倍 17:262022/05/11 財經 Gogoro赴美掛牌股價腰斬 謝金河曝致命傷：到哪上市都一樣 10:302022/05/10 財經 《美股掃瞄》標普失守4000點 2021年3月來首見(2-2) 09:182022/05/10 財經 11檔EPS創高績優生 突圍 04:102022/05/10 證券．權證 500元防線昨驚險走一遭...外資看神山 反彈契機到 04:102022/05/11 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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