美國油商西方石油首季獲利47億美元創季度獲利新高，因油價首季有供應憂慮而大漲所帶動。股價11日盤前上漲逾2％逼近61美元。

巴菲特的柏克夏海瑟威不斷加碼而持有西方石油15.2％股權，就是看好油價持續上漲和其在二疊盆地的油田資產。