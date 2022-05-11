西方石油Q1獲利創高 巴菲特不斷增加持股 19:422022/05/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國油商西方石油首季獲利47億美元創季度獲利新高，因油價首季有供應憂慮而大漲所帶動。股價11日盤前上漲逾2％逼近61美元。 巴菲特的柏克夏海瑟威不斷加碼而持有西方石油15.2％股權，就是看好油價持續上漲和其在二疊盆地的油田資產。 中石油預估 年內油價維持高位 群光首季獲利 創歷史同期新高 #元創 #西方石油 #不斷 #油價 #巴菲特 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高油價撐腰 殼牌Q1獲利改寫2008年來新高 23:212022/05/05 財經 過年濕冷拖累 全家Q1每股賺0.76元創五年新低 19:152022/05/06 財經 美今秋擬買戰備儲油 首批6千萬桶 04:102022/05/07 全球財經 沙國輸亞洲油價 四個月來首降 04:102022/05/10 全球財經 國際油價大漲 二檔正向原油ETF齊揚 15:522022/05/09 財經 印度大買俄國石油 04:102022/05/08 產業特刊 地緣風險未歇 油價多頭依舊 04:102022/05/05 投資理財 葉倫：美國經濟依然強勁 04:102022/05/06 財經要聞 油價飆漲 殼牌Q1獲利進補 04:102022/05/06 全球財經 陸副外長：美不斷在台灣問題試探紅線 是亞太版「北約東擴」 16:182022/05/07 兩岸 陳時中冷血言論不斷 媒體人痛批：要人民自生自滅 13:462022/05/07 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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