國內新冠肺炎疫情正逐步邁向高峰，不少居隔者會透過視訊看診，由醫師評估是否開藥，胸腔科醫師蘇一峰今在臉書分享視訊看診故事，一名確診的年輕人不確定自己能否下樓領藥，原來是大門已經被媽媽反鎖了，嚴格做法讓醫師笑說堪稱是最強防疫媽媽。

蘇一峰在臉書發文指出，自己視訊看診時遇到一名年輕人，因為確診正在進行居家照護，在評估對方症狀後，詢問「要送藥到府還是要到醫院領藥？」但年輕人卻回「我不確定…我樓下大門被反鎖了，我怕藥師進不來」。

年輕人接著解釋「我媽怕我確診還跑出門，所以把門反鎖...我出不去」。蘇一峰也好奇「那你吃什麼？」，年輕人則是目光泛淚看向遠方，回答「媽媽會送飯來」。沒想到有媽媽會把大門反鎖，不讓確診兒子出門，讓蘇一峰笑說這是最強防疫媽媽的霹靂手段。

不少網友則紛紛留言，「看起來他需要的應該不是藥品，是關懷電話…」、「像媽媽致敬」、「媽媽好嚴格，應該可以幫忙領藥」、「是不是媽媽怕沒有一百萬繳罰款」，也有人不鼓勵這種做法，「這樣反鎖也是危險，萬一有個什麼事跑不出來」。