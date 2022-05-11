疫情升溫使防疫居家相關需求大增，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY11日發佈網路調查報告，顯示近一年曾使用「網購平台」購買生鮮雜貨的民眾高達85％，與去年同期相比成長逾20％；且觀察到在超市、量販均陸續投入外送市場，以及防疫升級隨之發展出的安心新配套服務，如零接觸配送、整點消毒外送箱，預期將為興起另一波成長動能。

近期疫情越來越來嚴峻，根據GO SURVEY調查發現，「網購平台」購買生鮮雜貨的民眾以兩大量販店品牌家樂福、COSTCO線上購物成長幅度最高，而全聯小時達推出不到一年也帶進13％使用率，看得出超市及量販龍頭品牌持續帶動生鮮外送市場新趨勢。

值得一提的是，疫情讓國人宅在家的時間變長，並選擇以外帶外送取代出遊及內用。GO SURVEY調查就發現，外送平台擴散生鮮雜貨市場後，也帶入18-39歲未婚男性消費族群，每位未婚男性消費金額高於整體平均，對比於過去網購平台以熟齡、已婚、家庭客群為主，外送業者為生鮮雜貨市場注入新消費動能。

消費者對於外送平台需求以優惠活動、價格、送餐速度為主要考量因素之一；GO SURVEY調查顯示，民眾對於生鮮外送配送時間願意等候37分鐘到貨；生鮮肉品及零食乾貨網購則期待4天內送達；其他用品藥妝家電服飾品項皆期待在一周內到貨，其中更發現30-39歲客群願意等待時間較短，成為最講求速度戰的主要消費族群。此外，疫情加速宅經濟發展，零售業者積極搶攻電商與外送市場，生鮮雜貨外送服務已成為超商、超市、量販業兵家必爭之地，其中愛買量販近期更特別為APP會員推出獨家優惠活動，只要結帳刷愛買APP會員條碼（不限支付工具），單筆結帳滿百並累點成功加贈HAPPY GO點數5點，每個帳戶最高贈30點，而city'super則在每週四及週五專屬會員日，持HAPPY GO卡單筆消費滿千即享點數3倍回饋。