房屋建築提供民眾長治安居，在建築物中導入綠色永續概念，會是ESG的最好落實，相當重視ESG議題的外商銀行據此提供台灣的房貸客戶，渣打銀行在房貸利率有所優惠，匯豐則讓專案客戶的房貸金額平均高出九成，且有機會拿到額外的貸款成數用於購置綠能商品。

國發會公布的「2050 淨零碳排路徑圖」，在2030年時，台灣的公有新建建築物必須達建築能效1級或為近零碳建築；2050年時，台灣百分之百新建建築物、超過85％的既有建築物，均必須為近零碳建築。財團法人台灣建築中心資料顯示，2021年新核定的綠建築數量，較2011年大幅成長130％，每年平均以二位數的比例增加，綠建築的發展潛能正在顯現。

匯豐銀行「綠建築優惠房貸專案」，即針對台灣建築中心核定「綠建築標章」之合法建築物，均能享有一般型及抵利型房貸優惠利率。此外，匯豐銀行還提供額外最高2％貸款成數，給予購置綠能商品的貸款客戶。針對「綠建築優惠房貸專案」客戶也提供免鑑價費、免代償費的優惠。

匯豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉指出，「綠建築優惠房貸專案」去年推出以來，申請此專案客戶的申貸金額，較一般房貸客戶的貸款金額平均高90％，匯豐銀行希望拋磚引玉，將金融服務結合ESG元素，讓綠建築的觀念和效益可以更為社會大眾所接受。

葉清玉表示，銀行觀察到客戶對購買綠建築的接受度正日益提升，匯豐銀行亦因此項專案，榮獲財團法人台灣建築中心頒發「ESG 友善獎」，肯定該行在推動環保節能，及響應政府永續政策上所做的努力。

渣打銀行提供綠建築房貸優惠利率，以行動支持永續。針對購置有內政部建築研究所評定核發「綠建築標章」的「黃金級」與「鑽石級」綠建築建物，不論建物所在地區，或是貸款申請人是否曾與渣打銀行往來等條件，一律提供房屋首購1.31％，非首購1.33％的一段式優惠年利率，也加碼享免帳管費、審查費等優惠。