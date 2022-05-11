中國東航公告，將引進24架ARJ21-700客機。（中國商飛官網）

據觀察者網報導，5月10日晚間，中國東航公告，擬募資150億元（人民幣，下同）用於引進38架飛機等事項，其中包括陸製國產大飛機C919、支線客機ARJ21-700共計28架，其餘為空客和波音飛機。C919的目錄單價也首度曝光，為6.53億元。

公告中，中國東航還披露了C919等機型的目錄單價。觀察者網計算發現，儘管本次引進的C919和ARJ21在數量上超過引進總數的70％，但28架陸製國產飛機的訂單金額僅佔總額的30％。

受此利多消息激勵，A股大飛機概念股股價紛紛上漲。5月11日，大飛機板塊整體漲幅一度接近3％，收盤回落至0.47％；個股方面，博雲新材、通達股份雙雙以漲停收盤，廣聯航空、楚江新材也以不同幅度收漲。三大航司中，中國東航收漲1.30％，中國國航收漲4.09％；南方航空收漲4.28％。

★C919目錄單價曝光

公告顯示，中國東航準備引入38架飛機，包括4架C919、24架ARJ21-700、6架A350-900及4架B787-9，這些飛機的投資總額共計289.24億元，該公司準備把定增募資的105億元用於飛機引進，不足部分將利用其他管道籌集。本次引進的38架飛機預計於2022年-2024年交付。

從數量上來看，陸製國產飛機是中國東航本次引進的重點，數量佔到總數的74％。其中，C919是中國首款按照最新國際適航標準研製的幹線民用飛機，座級為158至168座，對標波音B737和空客A320，飛機航程可達約4000公里；而ARJ21-700飛機是中國自行研製的中短程新型渦扇支線客機，飛機航程可達3127公里。

但從單價和總額上看，空客和波音飛機仍是訂單的重頭，陸製國產飛機僅佔訂單金額的30％。

公告披露，中國商飛生產的C919單價為6.53億元，ARJ21-700單價為2.51億元。而空客公司生產的A350-900單價為20.95億元，波音公司生產的B787-9單價為19.31億元，兩種型號飛機的航程都在7000海浬（約合1.3萬公里）以上，機艙座位數量也都明顯高於C919。公告同時提到，實際合同價格經訂約各方按公平原則磋商後敲定，低於產品目錄所載的價格。

東航引進新飛機之際，大陸國內民航業正遭疫情重擊。2021年財報顯示，中國東航全年淨虧損122.14億元，比2020年增加虧損3.79億元；中國國航虧損166.42億元，2020年同期虧損144.09億元；南方航空淨虧損121.03億元，上年同期虧損108.42億元。過去2年，三大航司兩年累計虧損約780億元。

進入2022年，疫情反覆讓民航業形勢依然嚴峻。第一季，8家上市航司和2家非上市發債航司無一盈利，累計淨虧損297.48億元（有重複部分，例如國航、南航虧損包含子公司），虧損同比擴大49.53％。剛剛過去的五一假期，中國民航執行客運航班量1.75萬班次，日均航班量為3501班次，僅為去年同期的25.4％。

★民航業不景氣、航司持續巨額虧損，東航為何還要引進飛機？

中國東航在公告中表示，儘管面臨前所未有的嚴峻局面，但民航業發展前景依然廣闊。根據《「十四五」民用航空發展規畫》，民航「十四五」發展分為兩個階段把握：2021-2022 年是恢復期和積蓄期，加快重大項目實施，抓緊推進改革；2023-2025年是增長期和釋放期，重點要擴大大陸國內市場、恢復國際市場。該公司擬進一步通過合理擴充機隊規模提升航空載運能力，擴容主要航線運輸量，增加航線收入。

「基於本公司機隊近三年運營數據，經模擬測算，在引進38架飛機後，每個完整年度將為公司合計增加營業收入約39.66億元。」中國東航在公告中稱。

除引進飛機外，東航本次定增資金還將用於緩解償債壓力。公告顯示，2019年-2022年一季度末，中國東航的資產負債率分別為75.12％、79.85％、80.84％及83.56％，呈持續上升趨勢。該公司擬將本次45億元募集資金用於補充流動資金，以改善資本結構，降低資產負債率，緩解因資金需求而實施債務融資的壓力。

作為大陸國有三大航司之一，響應國家的國產大飛機戰略也是東航的責任。2022年1月，大陸國務院發佈《「十四五」現代綜合交通運輸體系發展規畫》，指出中國將重點推動C919大型客機示範運營和ARJ21支線客機系列化發展。

2020年，東航下屬一二三航空開始運營國產ARJ21飛機；2021年，東航與中國商飛正式簽署首批5架C919大型客機購機合同，將成為全球首家運營C919大型客機的航空公司。

★「堅持把大飛機搞上去」

東航為為引進飛機融資的同時，C919的交付工作也正在推進。

近日航空圈內傳播的視頻顯示，5月8日，中國商飛第7架國產C919大型客機在上海浦東機場第五跑道進行低、中速滑行試驗，完成飛機燃油、液壓系統和剎車功能檢查等。行業自媒體「航旅圈」發文稱，這架飛機將是首架交付給啟動用戶東航的C919飛機。如果一切順利，東航首架C919飛機計畫在本月進行首次試飛。

中國商飛官網披露，自2017年5月首架C919試飛飛機在上海浦東成功首飛以來，5年內先後共有6架C919試飛飛機投入取證試飛工作，分別在陝西閻良、江西南昌、山東東營、內蒙古錫林浩特、新疆吐魯番、甘肅敦煌等地完成一系列等重要試飛驗證科目。

2021年12月，中國民航局航空器適航審定司司長楊楨梅在例行新聞發佈會上介紹，C919試飛共規劃表明符合性飛行試驗工作3273個試驗點，審定試飛科目276項，經過努力，已完成1694個試驗點和34項審定試飛科目，尚有自然結冰等大量試飛工作需要完成。

C919試飛驗證之際，美國政府企圖以出口管制阻礙國產大飛機的發展。2020年12月，美國商務部工業和安全局（BIS）將上海飛機製造有限公司（下稱：上飛）等58家中國實體列入首份「軍事終端用戶（Military End User，MEU）」清單，要求美國供應商在向清單用戶出口特定產品時申請出口許可證。上飛是中國商飛旗下的總裝製造廠，負責C919、ARJ21等機型的總裝製造。

供應鏈方面，財新網曾在今年2月報導稱，當前C919採用的惟一一款發動機是CFM公司生產的LEAP 1C，航電機載設備供應商則包括霍尼韋爾、伊頓集團等美國航空巨頭，CFM是美國通用電氣和法國賽峰集團的合資公司。上述設備若被美國出口限制令卡住，將給C919未來的量產交付造成巨大影響。

但陸製國產發動機也並非毫無準備。長城證券曾在2019年12月的研報中稱，中國航發專門為C919量身定做的大涵道比渦扇發動機CJ1000A，推力在12-15噸級。目前CJ1000A已完成驗證機全部設計工作，正在開展零部件試制和試驗工作，預計於2025年服役。

「2022年，大飛機項目將由研製階段逐步轉入產業化階段。」今年2月7月，中國商飛董事長賀東風在幹部大會上表示，當前任務疊加、矛盾交織、形勢緊迫，無論遇到什麼困難，都要堅持把大飛機搞上去，要保持戰略定力，用戰略上的堅定性應對環境的不確定性。

中國商飛官網顯示，C919目前已獲得28家客戶的815架訂單。

在具體交付時點上，中國商飛副總經理、總會計師吳永良在2022年上海兩會期間透露，國產C919項目目前仍處於適航取證階段，預計將於2022年完成交付，具體的交付將等到取證完成後才具備條件。中國東航也在今年3月底發佈的年報中稱，計畫在2022年-2023年完成5架C919飛機的引進。