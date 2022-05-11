PGA美巡賽、DP World歐巡賽聯手封殺沙烏地LIV，他們本周宣布禁止旗下高球選手前往參加6月開打的LIV巡迴賽（在英國哈特福郡），LIV執行長「大白鯊」諾曼（Greg Norman）公開批評PGA「壟斷高球市場」。諾曼在最新聲明中指出：「很遺憾PGA拒絕讓職業高球選手行使自己打球的權利，選手們被管制只能打PGA。」

諾曼強調，他的原意並不是要打倒PGA（即使外界認為他就是針對PGA），他只是希望「開放市場」，把高爾夫推行到全世界。以現在PGA美巡賽而言，絕大多數賽事都集中在美國，沙烏地LIV可以讓職業高球前進到中東和亞洲。

對此諾曼只好表明抗戰到底的決心：「PGA的行為就是在反高爾夫、反球迷、反競爭，但是我們不會被阻擋，我們會繼續提供職業選手更多選項來把高球帶往世界。」

藉著沙烏地阿拉伯的強大財力，LIV未來數年將持續獲得20億美元銀彈支援（新台幣593億），但在PGA封殺令之下，職業名將們不敢參賽，如此獎金再多的賽事也難以吸引觀眾。即使是米克森（Phil Mickelson）等資深老將躍躍欲試，PGA也拒絕放行。外界質疑沙烏地阿拉伯的人權問題，諾曼澄清：「我不是為沙國政府工作的，我們LIV是完全自主的團體。」這場爭鬥才正要開始，諾曼仍相信下個月會有至少36位世界排名前150的選手會投靠LIV。