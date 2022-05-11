中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增57,216例COVID-19確定病例，分別為57,188例本土個案及28例境外移入；另確診個案中新增8例死亡，自今年1月至今，中重症共894人，其中98人死亡。

指揮官陳時中認為，現在疫情有時是平坡、有時巔簸，各有利弊，目前疫情沒有要暴衝的樣子，民眾自主防疫有做好，加上疫苗形成的人工防禦力量也在做，第三就是自然感染形成的公衛屏障，這些都能達到一定效果，現在台灣正處在重大轉型期。

中重症新增69例，其中中症60例、重症9例。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天8例死亡個案中，有3位於家中昏迷因意識不清，送醫急救採檢後才驗出陽性，提醒老人家病情惡化速度較快，有臥床的老人家都要特別注意。

北市府開設木柵機廠車來速防疫急門診今日正式營運，服務時間為週一至週日上午8時至12時，下午1時至5時，全天提供800名額，如線上名額已滿，現場另有上午、下午各100個名額，可向醫護人員取得現場驗證碼，進行個人健康資料登錄，即可取得報到QRCODE，為減少現場排隊人潮及降低群聚感染風險。

新增57,188例本土病例，個案分布為新北市19,620例、桃園市9,751例、台北市8,265例、台中市3,356例、高雄市3,153例、台南市2,073例、基隆市1,825例、新竹縣1,444例、屏東縣1,222例、花蓮縣1,018例、新竹市996例、宜蘭縣979例、彰化縣934例、苗栗縣650例、雲林縣476例、南投縣358例、台東縣357例、嘉義縣313例、嘉義市205例、澎湖縣117例、金門縣59例、連江縣17例。

新增8例本土病例死亡個案，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、6例具慢性病史、5例無疫苗接種。確診日介於4月30日至5月9日，死亡日期介於5月2日至5月8日。