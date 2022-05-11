為協助廠商爭取元宇宙商機，外貿協會台灣經貿網「元宇宙專區」率先應用Avatar虛擬化身，為企業推出專屬整合式數位行銷服務，結合AI與智能推廣，為台灣優質企業在國際市場上創造聲量，吸引海外買主目光。

貿協指出，主要集結前瞻影像投影、AI演算、IOT、5G及AR/VR等亮點產業，以動態主視覺搭配科幻背景，結合Avatar導覽介紹，展出相關產品；同時也依據國際買主訪客各項瀏覽軌跡，結合數據分析進而客製化素材內容，運用多元數位化行銷工具，有效為我商強力進行全球推廣。

企業專屬Avatar虛擬化身將成為各產業線上行銷人員，導入多元的宣傳行銷內容，包含即時投票、產品導購、操作教學等互動類型，讓企業透過AI智慧小幫手串連產品並搭配智能語音上架連點成鏈，為企業提供推廣行銷服務，分享公司主打產品趨勢、客製化產品素材、升級品牌定位，並將買主從虛擬再帶回到實際互動。