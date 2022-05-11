荔枝椿象出沒大坑步道，中市府農業局釋放平腹小蜂防治。（台中市政府提供）

荔枝椿象每年4至5月常出沒，近日大坑登山步道大量湧現！農業局與台中地區農會11日於大坑登山步道的周邊荔枝及龍眼園釋放30萬隻平腹小蜂。農業局表示，以友善環境的生物防治方式消滅荔枝椿象，確保農民收益，也有效降低對遊客與生態環境影響，請登山遊客勿破壞懸掛於果樹上的平腹小蜂卵卡。

目前是荔枝椿象交尾及產卵期，大坑步道附近農民多種植荔枝及龍眼等果樹，正值荔枝及龍眼抽穗開花，是蜜蜂授粉及採蜜的盛期，為避免化學防治影響蜂群生 存、果樹授粉及登山遊客，農業局與台中地區農會於步道周邊釋放荔枝椿象天敵「平腹小 蜂」，其卵將寄生於荔枝椿象卵中，使椿象無法孵化，逐年降低害蟲數量。

相關單位也積極輔導周邊農友採取釋放平腹小蜂、修剪枝條、清園或敲除成蟲等友善方法防治荔枝椿象。農業局說，荔枝椿象蟲卵無毒性，可直接摘除銷毀或以木片刮除，請民眾勿徒手抓孵 化的幼蟲及成蟲，避免臭腺分泌物接觸皮膚而受傷，可用塑膠袋套捕密封丟棄；如誤觸 臭液時，請立即用水大量沖洗並儘速就醫。

農業局強調，平腹小蜂是種卵寄生蜂，外觀乍看有 點像螞蟻但不具攻擊性，呼籲登山遊客不要破壞懸掛於果樹上的平腹小蜂卵卡。