2022湯姆斯盃世界羽球男子團體賽今天（11日）小組賽最後一戰，中華隊在單打周天成、雙打李洋／王齊麟及盧敬堯／楊博涵奪勝幫助下，3比1提前擊敗印度隊、將以分組龍頭之姿進入8強。

此役中華隊由一哥周天成打頭陣，以21比19、13比21、21比17力退印度後起之秀森恩（Lakshya Sen），第2點雙打東京奧運男雙金牌組合李洋／王齊麟力守，21比11、21比19打退蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），中華隊在5點3勝制的賽事2比0聽牌。

第3點單打王子維19比21、16比21惜敗，第4點雙打世界第24組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，和世界第39亞瓊（M.R. Arjun）／卡皮拉大戰77分鐘，第3局盧敬堯／楊博涵先20比15擁有5個賽末點優勢，但被對手救回4個，一度來到20比19只剩1分領先，「楊肉盧」最終21比17、19比21、21比19險勝，也為團隊拿下確定勝利的第3點。

湯姆斯盃為5點3勝制的團體對抗賽，共進行3點單打、2點雙打，小組賽階段就算其中一方提前勝出，仍須打完5點賽事，這場中印大戰第5點，中華隊由呂家弘把關，對抗世界第23普蘭諾伊（Prannoy H. S）。