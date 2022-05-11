統一獅潘傑楷11日面對中信兄弟，單場雙安貢獻3打點，這也是他相隔許久在一軍有打點進帳，對此他平常心看待，他認為這只是比賽中的一環，最重要的是不能錯失該拿的分數，「基本工作好，這也是二軍總教練劉育辰一直灌輸、提醒的。」

潘傑楷上次在一軍貢獻打點是在2020年總冠軍戰，在11月5日打下2分打點，昨天擔任第5棒中心打者，潘傑楷首局在1出局三壘有人時，就用滾地球為球隊再下一城，6局下再敲出帶有2分打點的安打。

潘傑楷表示，昨天首打席不需要安打就有機會幫球隊再添分數，之前在二軍時，劉育辰就特別提醒球員，「該拿的分數就要拿到，昨天的情況就算沒安打也能有所貢獻，這是自己想做的，育辰教練也特別提醒這種分數一定要拿，不然氣勢會轉移到對方去。」

開季從二軍出發，因為陣中有多名傷兵提前獲得上一軍的機會，潘傑楷除了用手中棒子為球隊建功外，更希望能在守備上幫助球隊，「上一軍後，一色優教練有來提點，TAKE（潘武雄）也都有給予輔助，讓我在比賽中更有自信，但其實不只是打擊，還有其他方式可以幫助球隊。」

潘傑楷繼續說：「你不一定每天都有安打，可是守備也是可以幫助球隊，這是我比較在意的雖然說大家認為角落的選手要有打擊，但我希望先把守備做好，讓教練覺得我的守備是有安定感的。」