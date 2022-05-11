縣市合併之後，高雄重劃史上最大重劃面積近49公頃的81期，重劃工程進度61％，11日進行公園和綠地動工，這個原屬商協新村等12個國軍眷村舊址的81期重劃區，距離高雄捷運橘線大寮站不遠，預定2023年6月完工之後，釋出28.78公頃的建築用地，因可透過高雄捷運串接鳳山和高雄市區生活圈，將成為建商搶進的新開發區。

「大寮區第81期重劃區公11、公12及綠地開闢工程」，11日下午4時舉行動土典禮，高雄市長陳其邁和工務局長楊欽富、地政局長陳冠福等人共同主持

高雄市長陳其邁致詞指出，第81期市地重劃區位於大寮區鳳林四路西側，是大寮區第一個公辦市地重劃區，總面積高達48.78公頃，重劃區沿鳳林四路北接鳳山區，南接大寮商業中心，東攬捷運大寮站，西擁鳳凰山，重劃開發後將有28.78公頃的可建築土地供作大寮的發展腹地，並取得20公頃的公園、綠地、道路等相關公共設施用地，除由地政局自辦道路及整地工程外，餘公園綠地等用地由工務局養護工程處開闢。

高雄地政局長陳冠福表示，第81期市地重劃工程按水土保持計畫分三期施工，2020年2月下旬開工迄今，總工程實際進度達61％，忠義國小以南的第一及第二期工程預計今年9月前可完工通車，忠義國小以北的第三期工區，目前進行地上物拆遷補償作業中，地政局將積極辦理各項重劃工作，期為大寮區的發展注入新動力。

高雄工務局長楊欽富指出，此次先行開闢公11、公12及綠地，總面積約3.64公頃，並事先透過2場公民參與說明會，了解地方需求。

他說，「公11」及「公12」用地緊鄰鳳凰山，將串聯既有登山步道，延續山林綠意並結合軍事意象，打造冒險體能遊戲場，設置迷彩防空小屋及多樣化設施，此外，設置體健設施、活動休憩節點等，回應各年齡層需求，完善整體服務機能。

高雄地政局表示，第81期市地重劃區是高雄縣市合併之後，面積最大的重劃區，重劃面積48.78公頃，第二大的是鳳山77期重劃區，面積約34.10公頃，第三到第五排名，分別是岡山87期的28.88公頃、仁武92期的26.60公頃、以及三民71期的24.80公頃，五大重劃區總共釋出大約101.90公頃的建築用地。