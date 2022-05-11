公平會11日表示，昱珅建設有限公司銷售桃園市楊梅區「集儷苑」建案，於1F全區平面參考圖之紙本廣告刊載「戶戶有車位」及繪製停車場車位圖，就足以影響交易決定商品內容及用途為虛偽不實及引人錯誤，違反公平交易法第21條第1項規定，處昱珅公司新臺幣60萬元罰鍰。

公平會指出，昱珅公司投資興建「集儷苑」建案，並於廣告刊載「戶戶有車位」及繪製停車場車位圖，予一般大眾印象為該建案規劃之停車場或車位，將使購買住戶有合法使用之認知。據桃園市政府相關單位提供意見，廣告刊載之停車場或車位坐落土地，其中2筆土地編定為特定農業區農牧用地，現況未經核准鋪設水泥地坪作為停車場或車位使用，非符農業使用，違反非都市土地使用管制規定。換言之，住戶購買該建案坐落農牧用地之車位作為停車場使用，依法不得使用前揭停車場或車位。

公平會再次呼籲，不動產交易金額龐大，建商應本於誠信及善盡企業社會責任精神，協助消費者依法順利完成購屋夢想，提升企業自身形象，健全不動產交易秩序。