湯姆克魯斯睽違36年再推電影續集《捍衛戰士：獨行俠》，將於5月25日在台上映，再掀一波英雄主義式的阿湯哥旋風。阿湯哥過去在女主角的選角上一直被外媒詬病有年齡歧視，即使自己年紀增長，卻一直與30多歲年輕女演員飾演情侶上演浪漫橋段，甚至被揶揄：「這些女演員都可以喊她一聲爸爸。」

阿湯哥至今製作超過40部電影，但只在演藝生涯早期的3部電影中與較年長的女演員共譜浪漫戀曲，這包含1986年第一集《捍衛戰士》中比他年長5歲的女主角凱莉麥吉莉絲。但現年64歲的凱莉麥吉莉絲並沒有回歸《捍衛戰士》續集的任何角色，她在2019年受訪時表示，「因為我變得又老又胖，已經與整部電影、角色形象不符了。」雖然製作人宣稱沒有邀請這些女性角色回歸，是必須讓續集聚焦在新的故事、新的角色的發展，但這個解釋仍讓國外的女性主義者對阿湯哥大加撻伐，表示阿湯哥是「女性年齡歧視」的慣犯。

而這次在《捍衛戰士：獨行俠》中，女主角年紀依然是外媒關注的焦點，阿湯哥終於不再「重蹈覆轍」，找小她20歲以上的年輕女性飾演女主角，而是找來僅小他8歲，現年51歲的女星珍妮佛康娜莉上演浪漫感情戲，這被外媒以及女性主義者稱為是阿湯哥的一大「進步」，並且是對女性遲來的歉意。