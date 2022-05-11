根據新浪新聞引述港媒報導，傳出香港知名歌手何韻詩與許寶強、吳靄儀、陳日君等人因涉嫌違反香港國安法被捕。

回顧去年12月29日時，香港警方國家安全處以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕6位《立場新聞》高層及前高層時，也曾經拘捕包含何韻詩與吳靄儀等人。