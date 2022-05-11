香港歌手何韻詩等人 因涉嫌違反香港國安法被捕 20:322022/05/11 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港歌手何韻詩等多人，11日再傳因涉嫌違反香港國安法被捕。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據新浪新聞引述港媒報導，傳出香港知名歌手何韻詩與許寶強、吳靄儀、陳日君等人因涉嫌違反香港國安法被捕。 回顧去年12月29日時，香港警方國家安全處以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕6位《立場新聞》高層及前高層時，也曾經拘捕包含何韻詩與吳靄儀等人。 盜心儀女個資偷查施打疫苗時間 癡情男營造偶遇下場慘了 罰不怕 海巡署隊員2次酒駕 遭判降2級懲戒 #何韻詩 #國安法 #香港國安法 #吳靄儀 #拘捕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Sandy吳姍儒被媽「略過」沒保防疫險 一查資料神反轉 11:522022/05/11 娛樂 策展人吳牧青控訴打壓 李永得提三點回應 09:542022/05/11 生活 《鑽石貧民窟》管委擺爛信義小豪宅成廢墟 街友便溺毒蟲拉K通緝犯也來住 08:332022/05/11 社會 吳思賢暌違5年開唱 海報視角零距離 04:102022/05/11 娛樂新聞 中職》宋晟睿等3人上一軍支援 助總解釋派吳哲源先發原因 17:392022/05/11 體育 廖老大指5科系沒路用 他驚呆台大昆蟲系畢業「85％月領4萬」 21:432022/05/10 社會 科技部6月領團 赴美歐交流 04:102022/05/10 財經要聞 吳心緹出關驚呆驗出陽性 居隔10天紀錄竟成「確診日記」 18:342022/05/11 娛樂 中職》林恩宇、呂彥青賽前快篩陽性 兄弟改由吳哲源先發 16:232022/05/11 體育 《鑽石貧民窟》單親媽購信義套房給女兒一個家 她卻氣憤出走租房度日 08:332022/05/11 社會 北市1.5年花光3年預算 抽水站10個月未清淤 04:102022/05/11 地方新聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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