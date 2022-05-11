惠譽國際信評11日公布，受評台灣民營銀行業的年度信用評等表現，陽信商業銀行信用評等從「A-(twn)」上調至「A(twn)」，中信銀、台新銀、永豐銀，上海商銀，京城銀、遠東銀、安泰銀、台中商時，和瑞興銀的信用評等維持在A(twn）～BBB-(twn）之間，各銀行的評等展望皆為「穩定」。

惠譽表示，各民營銀行的評等展望皆為「穩定」，反映惠譽預期受評銀行將在2022、2023連續兩年，將維持穩定的信用體質，且受評銀行們的自身信用體質與信用評等，獲得三大支撐：一、一致的風險體質，二、台灣經濟在疫情期間展現韌性，三、穩定的房市。

截至2021年底，所有獲得惠譽授予信用評等的民營銀行，普通股權益第一類資本比率均保持穩定或有所改善，信評調升的陽信銀行即屬於財務結構改善的個案。惠譽預期，各民營銀行將維持其資本緩衝，並於2024年達到更高的資本要求。受益於充足的系統流動性，銀行的的流動性體質也應將保持穩定。

惠譽預測，台灣GDP年增率，將繼2021年6.5％的強勁增長，2022年可達3.3％。惠譽亦預期，近期台灣本土確診案例激增，以及中國大陸封城導致的潛在供應鏈中斷，對台灣經濟成長的衝擊，在可控制的範圍」之內。