中央銀行2020年以來為促進國內金融穩定，並落實政府「健全房地產市場方案」信用資源有效配置及合理運用，已四度調整選擇性信用管制措施，央行總裁楊金龍認為，實施以來銀行不動產貸款集中度大致穩定，但仍居高，管制措施尚有精進調整空間。對此，市場預期，央行隨時會再五度出手管控。

楊金龍12日將赴財委會進行專題報告，書面報告指出，2020年下半年之後，部分地區出現炒作現象，政府在12月3日推出「健全房地產市場方案」，透過短、中、長期措施，各部會由需求面、供給面、制度面共同因應。央行考量銀行過度集中不動產授信，自然人及公司法人購屋貸款續增，貸款條件過於寬鬆現象，利用銀行資金進行養地、囤房，2020年12月以來，共四度調整選擇性信用管制措施。

央行管制措施主要為強化控管金融機構不動產授信風險，避免信用資源流供囤房、囤地，以促進金融穩定及健全銀行業務。書面報告說明，信用管制措施實施以來，受限貸款均符合規範，銀行辦理受限貸款平均貸款成數均較規範前下降，且平均利率均較規範前上升，全體銀行不動產貸款集中度大致穩定，銀行不動產授信品質仍屬良好。

為強化選擇性信用管制措施執行成效，央行採行相關配套措施，即邀請銀行座談、派員實地金檢（2021年以來共辦理99次專案金檢）、強化督促動工興建加速土地開發利用、建置更廣泛的不動產貸款統計、建請金管會強化控管金融機構不動產保證業務風險。

楊金龍書面報告強調，央行不動產貸款選擇性信用管制措施，「尚有精進調整空間」，未來將持續關注信用資源流向不動產市場的情形，並檢視管制措施執行成效，適時檢討調整管制措施內容，全力促進金融穩定。也預告隨時會再出手五度調整房市管控。