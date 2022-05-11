七六人前役慘遭熱火痛宰，在東區準決賽以2勝3負瀕臨淘汰，主將恩比德（Joel Embiid）帶傷奮戰精神可嘉，不過TNT球評巴克利（Charles Barkley）仍然毫不留情批評恩比德的糟糕表現。巴克利指出，憤怒有兩種相反的作用，恩比德就是用在錯誤的地方了。

巴克利說：「在我看來，恩比德明顯因為年度MVP一事而嚴重分心了，他的心不在球場。他上半場拿了6分，他表現得不積極，他把球丟出去了。我認為隊上該有人向他說，老兄，你是MVP，我們都知道你是MVP，快點出去證明自己吧。」

美媒NBC專欄指責巴克利是「無腦亂批評」，畢竟年度MVP雖然重要，但也不可能比得上總冠軍，這點恩比德還是分得清楚的，他不會為了計較這種事而賠掉勝利。恩比德戴著面具，右手拇指還有韌帶撕裂傷，這些本來都可能影響他的表現。

恩比德在G5賽後無奈表示，他陷入了一種雙輸的困局：「若我不上場，我會被批評軟弱。如果我上場但是打得不好，我也會被批評沒本事。」除非恩比德能帶傷打敗對手，否則他怎麼做都會被罵，如今的選擇也就是盡力一搏了。七六人此戰輸得太慘，恩比德終場前10分半鐘就被換下場休息到結束，拿下17分、5籃板，熱火以120比85大獲全勝。