「最美性學博士」許藍方去年被《鏡週刊》報導劈腿人夫，連帶限制級對話一起流出，鬧得沸沸揚揚。事隔近1年，許藍方今（11日）在臉書發文，正式向該週刊提告，希望司法能還她清白。

今（11日）傍晚，許藍方針對此事在臉書PO聲明，正式對週刊負責人、記者與編輯等人提起妨害名譽告訴，目前此案正在偵辦中，「後續本人將交由司法程序審理以還本人清譽，就此即不再贅述。」

許藍方去年深陷不倫戀風波，被指介入醫師夫妻檔的婚姻，導致社群平台遭大量網友出征，甚至叫她趕快離開演藝圈，嚴重影響事業，當時許藍方發聲明駁斥，表示醫師人夫是她20年前認識的學長，兩人從未交往，基於多年情誼，和對方有訊息一個多月，但正宮不喜歡他們來往便斷聯，許藍方反指男方不斷糾纏，並表示訊息證明已交給律師處理。

這段期間，許藍方仍打起精神更新YOUTUBE頻道，持續分享兩性知識，最近還成為小S節目《小姐不熙娣》的班底之一，演藝事業成功突破瓶頸。